Γιατί η οικογένεια της Ashley Graham δεν ήθελε τον γάμο της;

Σε λίγες ημέρες πρόκειται να κυκλοφορήσει το βιβλίο της Ashley Graham «A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like» το οποίο αναμένεται να γίνει best seller, αφού σε αυτό το διασημότερο plus size model θα αποκαλύψει το παρασκήνιο του γάμου της με τον Justin Ervin.Η Ashley εξομολογείται πως η οικογένειά της δυσκολεύτηκε πολύ να δεχθεί τη σχέση της με τον τώρα σύζυγό της και ο λόγος ήταν πως ο Justin είναι έγχρωμος. Στο βιβλίο της περιγράφεται η στιγμή που η Graham πήγε τον Ervin στο πατρικό της στη Nebraska.