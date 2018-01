Γοητευτικός Έλληνας παρουσιαστής από το Survivor 2... στο Dancing with the stars!

Το όνομά του ακούστηκε για το Survivor 2, τελικά όμως υπάρχει ανατροπή αφού θα τον δούμε στον ΑΝΤ1 και στο Dancing with the stars!Ο λόγος για τον γοητευτικό παρουσιαστή Σάββα Πούμπουρα, ο οποίος τελικά δεν θα βρεθεί στον Άγιο Δομίνικο αλλά θα βρίσκεται στα backstage του Dancing with the Stars, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Στη φωλιά των Κου κου».Περισσότερα στο govastileto.gr