H Beyonce «δεν είναι τραγουδίστρια»

«H Beyonce δεν είναι τραγουδίστρια» υποστήριξε ο θρυλικός κιθαρίστας Carlos Santana σε μια προσπάθεια να δώσει μια απάντηση στο γιατί «η βασίλισσα των αμερικανικών charts δεν κέρδισε στην κατηγορία Αlbum of the Year» στην πρόσφατη τελετή απονομής των βραβείων Grammy.



«Νομίζω ότι η Adele κέρδισε επειδή ξέρει να τραγουδά» εξήγησε ο Santana.



«Με όλο το σεβασμό προς την αδελφή μας Beyonce, είναι πολύ ωραίο να τη βλέπουμε, είναι σαν μοντέλο της μουσικής, όμως δεν είναι πραγματική τραγουδίστρια» σχολίασε ο 69χρονος μουσικός στο αυστραλιανό Associated Press.



Αργότερα με ανάρτησή του στο Facebook ο Santana εξήγησε ότι δεν ήθελε να προσβάλει κανέναν.



«Πρόθεσή μου ήταν να συγχαρώ την Adele για την υπέροχη βραδιά των βραβείων Grammy. Το σχόλιό μου για τη Beyonce δυστυχώς απομονώθηκε από την υπόλοιπη δήλωση. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για εκείνη ως καλλιτέχνιδα και ως άνθρωπο. Αξίζει όλα τα βραβεία που έρχονται στον δρόμο της» υπογράμμισε, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail.



«Εύχομαι στη Βeyonce και στην οικογένειά της ό,τι καλύτερο», ανέφερε ο μουσικός ο οποίος έχει κερδίσει 10 βραβεία Grammy στην καριέρα του.