H Kendall Jenner δηλώνει «εθισμένη» με τα κλασσικά αυτοκίνητα

«Εθισμένη» με τα κλασσικά αυτοκίνητα δηλώνει το σούπερ μόντελo Kendall Jenner. Το 21χρονο μοντέλο όταν δεν συμμετέχει στις διαφημιστικές εκστρατείες των μεγαλύτερων οίκων μόδας του κόσμου ή δεν έχει γυρίσματα για το οικογενειακό ριάλιτι σόου «Keeping Up With the Kardashians», «δραπετεύει», στους δρόμους του Λος Άντζελες με ένα από τα κλασσικά αυτοκίνητα που διαθέτει στη συλλογή της.