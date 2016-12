H Kύπρια παίκτρια που μάγεψε στο Voice

Οι καρέκλες γύρισαν αλλά η συνέχεια ήταν καθηλωτική από την Κύπρια σοπράνο Μιχαέλα Θεοδώρου!

Μας άφησε όλους άφωνους με την φωνή της η Μιχαέλα Θεοδώρου. Ερμηνεύοντας το «You don’t own me» κατάφερε να πείσει τους τρεις από τους τέσσερις κριτές να γυρίσουν τις καρέκλες τους, στην συνέχεια όμως δεν περίμεναν αυτή την εξέλιξη. Η Μιχαέλα η οποία είναι φοιτήτρια όπερας επιφύλασσε μια ερμηνεία έκπληξη για όλους μας, κάνοντας τους κριτές να ξετρελαθούν μαζί της και φυσικά τον Πάνο Μουζουράκη να μετανιώνει που δεν γύρισε την καρέκλα του.

