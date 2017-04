H Michelle Obama και η Lily Collins είναι φίλες δι’ αλληλογραφίας

H ηθοποιός Lily Collins, κόρη του διάσημου μουσικού Phil Collins μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram τον ενθουσιασμό της, επειδή έλαβε μία ξεχωριστή επιστολή.«Δεν το πιστεύω ότι έλαβα επιστολή από κάποια που σέβομαι βαθύτατα και θαυμάζω» ανέφερε η Collins σε λεζάντα σε βίντεο που ανήρτησε. «Είναι απολύτως επικό. Είμαι σε πλήρες σοκ, αλλά απλά έπρεπε να το μοιραστώ!», σύμφωνα με το CNN.Η Lily Collins στη συνέχεια διάβασε ένα γράμμα που παρέλαβε από την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Michelle Obama. Εν μέσω συγγραφής των απομνημονευμάτων της η σύζυγος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, έγραψε επιστολή για να ευχαριστήσει την Collins για το βιβλίο της «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me by Lily Collins».«Αγαπητή Lily σου γράφω για να σε ευχαριστήσω για το αντίγραφο του νέου σου βιβλίου που μου έστειλες. Το δώρο ήταν τόσο ωραία χειρονομία και ανυπομονώ να μοιραστώ το βιβλίο με τις κόρες μου» έγραψε η Michelle Obama.«Η έκρηξη υποστήριξης που έλαβα από γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα συνεχίζει να με εκπλήσσει και να με γεμίζει μεγάλη αίσθηση ελπίδας για το κοινό μέλλον μας» τόνισε.Η Lily Collins, το βιβλίο δοκιμίων της οποίας, εξετάζει τα πάντα, από το θέμα της αυτοπεποίθησης μέχρι την τεταμένη σχέση με τον πατέρα της, Phil Collins, ανάρτησε επίσης φωτογραφία της επιστολής.«Δεν έχετε ιδέα τι σημαίνει αυτό για μένα», γράφει η Collins στη λεζάντα. «Και αυτό το γραμματόσημο Wonder Woman είναι τα πάντα».Πηγή: govastileto.gr