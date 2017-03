H Τζούλια Αλεξανδράτου στο πλευρό του Θέμη Αδαμαντίδη

Τι τρέχει ανάμεσα στον Θέμη Αδαμαντίδη και την Τζούλια Αλεξανδράτου; Μια συνεργασία έκπληξη! Η εκρηκτική celebrity, που πήρε πρόσφατα διαζύγιο από τον επιχειρηματία Κρίστιαν Καρπόζηλο, θα κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Παρασκευή στο πλευρό του δημοφιλούς καλλιτέχνη με τα μεγάλα ερωτικά σουξέ.Το μοντέλο, που ασχολείται επαγγελματικά και με το τραγούδι, πρόκειται να ενταχθεί στο σχήμα του νυχτερινού κέντρου, όπου ηγείται ο Θέμης, συμπράττοντας καλλιτεχνικά με την Ελένη Καρουσάκη και τον Αλέκο Ζαζόπουλο.«Η Τζούλια Αλεξανδράτου θα αναλάβει χρέη guest star στο σχήμα, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με μοντέρνα ελληνικά και ξένα τραγούδια, ενώ θα κάνει και μια δεύτερη εμφάνιση επί πίστας μαζί με τον Θέμη Αδαμαντίδη και θα τραγουδούν μαζί κάποια ντουέτα» δήλωσε στην «Espresso» ο Σπύρος Ρέβης, συνεργάτης της Τζούλιας. Όπως πρόσθεσε, μάλιστα, η Αλεξανδράτου κουβεντιάζει το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τον Θέμη και σε μια καλοκαιρινή περιοδεία που θα κάνει εκείνος στην περιφέρεια, όπως επίσης και να ηχογραφήσουν οι δυο τους ένα ερωτικό ντουέτο.Το σίγουρο είναι πως αυτή την Παρασκευή η Τζούλια έχει πρεμιέρα στο κέντρο Κόμβος Live, όπου θα εμφανίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ.Η ίδια, όπως έχουμε ξαναγράψει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμμετάσχει το ερχόμενο φθινόπωρο στο νέο reality του ANT1 «I am a celebrity - Get me out of here».Πηγή: govastileto.gr