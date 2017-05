«Οι άνδρες πρέπει να κρατάνε μια στάση»! Ο κολλητός του Σπαλιάρα «αδειάζει» τον Κοκκινάκη

Ο κολλητός φίλος του Γιάννη Σπαλιάρα, Στέλιος Νιάκαρης σε πρόσφατη συνέντευξή του σχολίασε την έκρηξη του Κώστα Κοκκινάκη και τι πιστεύει πως σκέφτεται ο Γιάννης Σπαλιάρας για όλα αυτά;«Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι ψεύτης, ανήθικος, άδικος. Όλοι δηλαδή αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι λάθος. Ντροπή που ένας άνδρας στην ηλικία του και δυο μέτρα ορκίζεται στο παιδί του μπροστά σε όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα δεν το χρησιμοποιεί ποτέ ένας άνδρας όταν έχει προφανώς το δίκαιο με το μέρος του, αφενός μάλλον και αφετέρου όταν δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό έγινε γιατί υποτίθεται ότι ο Γιάννης έκανε ψέματα ότι είχε τη μέση του για ένα παιχνίδι who cares που εκεί πέρα τα πράγματα τα βλέπουν διαφορετικά, τα νιώθουν διαφορετικά.» είπε το μοντέλο στην εκπομπή «Όλα Καλά».Όταν ρωτήθηκε για το αν η κούραση δικαιολογεί τέτοιους χαρακτηρισμούς, απάντησε: «Η κούραση δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τέτοιους χαρακτηρισμούς αλλά οι εντάσεις είναι αναπόφευκτες. Το να προβαίνουν σε τέτοιους χαρακτηρισμούς και τέτοιες ακραίες αντιδράσεις και μαγκιές… είναι way too far για έναν άνδρα…Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr