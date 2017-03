Η απάντηση του Casey Affleck στις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

Τον γύρο του διαδικτύου είχε κάνει πριν περίπου τρεις μήνες η είδηση ότι ο αδελφός του Ben Αffleck και πρωταγωνιστής της ταινίας «Manchester by the Sea», Casey, κακοποίησε σεξουαλικά δύο πρώην συνεργάτιδές του κατά τη διάρκεια γυρισμάτων.Το βράδυ της Κυριακής ο Casey Affleck βραβεύτηκε με το Όσκαρ Α’ Αντρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο «Manchester by the Sea», ωστόσο δεν φάνηκε πως όλοι χάρηκαν για την επιτυχία του.Χαρακτηριστικό είναι και το παράδειγμα της Brie Larson, η οποία παρόλο που του έδωσε το βραβείο, δεν τον χειροκρότησε!Ο βραβευμένος, πλέον, ηθοποιός έσπασε τη σιωπή του και μίλησε για τις κατηγορίες που είχε δεχθεί! Συγκεκριμένα ανέφερε: «Πιστεύω πως κάθε είδους κακομεταχείριση οποιουδήποτε για οποιονδήποτε λόγο είναι απαράδεκτη και αποτρόπαιη, και όλοι αξίζουν να αντιμετωπίζονται με σεβασμό…Περισσότερα στο govastileto.gr