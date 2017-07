Η αποθέωση του Ιβάν Σβιτάιλο σε διαγωνιζόμενη του So you think you can dance

Στην σκηνή του So you think you can dance ανέβηκε το βράδυ της Παρασκευής η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου η οποία εντυπωσίασε με την χορογραφία της.Η διαγωνιζόμενη δέχτηκε από όλους τους κριτές συγχαρητήρια, εκείνος όμως που έμεινε άναυδος ήταν ο Ιβάν Σβιτάιλο ο οποίος δήλωσε πως είναι η αγαπημένη του χορεύτρια, πως θα ήθελε να κερδίσει στο show αλλά και ότι την αγαπάει...Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr