Η Chrissy Teigen κάνει μπάνιο κρατώντας σωσίβιο «noodle»!

Η Chrissy Teigen μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram ένα βίντεο από τις διακοπές της με σκάφος με τον σύζυγό της John Legend και την παρεά τους.Σε αυτό η διάσημη καλλονή με μεγάλη χαρά βουτάει στη θάλασσα, κρατώντας ένα σωσίβιο σε μορφή μακαρονιού στο οποίο έδωσε το όνομα «noodle». Στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «I have to swim with noodles».