Η Δούκισσα Νομικού σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τον γάμο της και την πρεμιέρα του Dance!

Τρέχει και δεν φτάνει αυτό το διάστημα η Δούκισσα Νομικού. Από τη μία προετοιμάζει τον γάμο της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη που θα γίνει στις 10 Ιουνίου στη Μύκονο και από την άλλη οι πρόβες για την πρεμιέρα του νέου show του ΑΝΤ1, «So You Think You Can Dance» το οποίο θα παρουσιάσει.Η ίδια δεν παραλείπει να ενημερώνει τους διαδικτυακούς της φίλους με φωτογραφίες από την καθημερινότητά της.Πρόσφατα ανήρτησε στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του σόου που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 20 Απριλίου στις 21.00, στον ΑΝΤ1!