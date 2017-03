Οι DSQUARED2 επίτιμοι προσκεκλημένοι της Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας!

Η 21η Athens Xclusive Designers Week υποδέχεται τους Dean και Dan Caten.Η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως o διεθνής οίκος μόδας DSQUARED2, θα συμμετέχει στην 21η Athens Xclusive Designers Week, που θα πραγματοποιηθεί από 31 Μαρτίου έως 3 Απριλίου στο Ζάππειο Μέγαρο.Η Athens Xclusive Designers Week έχει τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενήσει τους ίδιους τους σχεδιαστές και ιδρυτές της μάρκας, Dean και Dan Caten, σε ένα μοναδικό και φαντασμαγορικό special appearance στο Ζάππειο Μέγαρο, όπου θα παρουσιάσουν επιλεγμένα κομμάτια της καινούργιας συλλογής τους F/W 2017-18, για πρώτη φορά στην Ελλάδα και παγκοσμίως.Η μάρκα DSQUARED2, των Καναδών Dean και Dan Caten, ιδρύθηκε το 1992 στην Ιταλία. Από τότε οι σχεδιαστές συνεργάστηκαν με τους μεγαλύτερους οίκους μόδας του εξωτερικού και το 1995 παρουσίασαν την πρώτη συλλογή της μάρκας, σηματοδοτώντας την αρχή των φαντασμαγορικών fashion shows τους. Έκτοτε, τράβηξαν την προσοχή και τα βλέμματα των δημοσιογράφων, των αγοραστών και των fashion lovers από όλο τον κόσμο. Η φιλοσοφία της μάρκας DSQUARED2 είναι ένα μείγμα του Καναδέζικου στυλ και της εκλεπτυσμένης Ιταλικής ραπτικής, που σε συνδυασμό με τον παιχνιδιάρικο αισθησιασμό δημιουργούν sporty και glamorous style outfits για άντρες και γυναίκες. Όλα αυτά τα χρόνια οι DSQUARED2 με motto «Born in Canada, Living in London, Made in Italy» έχουν δώσει το δικό τους μοναδικό στίγμα και έννοια στην εναλλακτική πολυτέλεια στην παγκόσμια αγορά της μόδας.Πηγή: govastileto.gr