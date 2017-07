Η εκρηκτική Joanna Krupa αναστάτωσε τη Μύκονο

Στη Μύκονο βρίσκεται αυτές τις μέρες η σέξι Joanna Krupa. Η εκρηκτική ηθοποιός και μοντέλο εμφανίστηκε με μπικίνι στην παραλία της Παράγκας, αναστατώνοντας τους λουόμενους και συγκεντρώνοντας πολλά βλέμματα θαυμασμού.Γνωστή στην Αμερική κυρίως για την συμμετοχή της στις τηλεοπτικές εκπομπές «Dancing With The Stars», «Top Model» και «The Real Housewives of Miami», η γεννημένη στην Πολωνία 38χρονη καλλονή απολαμβάνει το ελληνικό καλοκαίρι μονή της, αφού πρόσφατα πήρε διαζύγιο από τον εδώ και τέσσερα χρόνια σύζυγό της επιχειρηματία Romain Zago.Η κάμερα του Mykonos Live TV την απαθανάτισε μέσα και έξω από τη θάλασσα....