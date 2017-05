Η Ελένη Φουρέιρα δεν άφησε ανεκμετάλλευτες τις υψηλές θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακου. Έτσι έβαλε το μαγιό της και πήγε παραλία για να δροσιστεί!Η τραγουδίστρια και κριτής του «So you Think you Can Dance» ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social την πρώτη της καλοκαιρινή λήψη μέσα στο νερό.