Η Emilia Clarke μιλάει για τις γυμνές σκηνές του GoT

Η Emilia Clarke έχει κουραστεί να μιλάει για τις γυμνές σκηνές του «Game of Thrones» και πλέον δεν κρύβει την ενόχλησή της όταν πρέπει να απαντήσει για το θέμα αυτό.«Αρχίζει πραγματικά να με ενοχλεί όλη αυτή η συζήτηση, επειδή όλοι οι άνθρωποι λένε: "Όλες οι πορνογραφικές ιστοσελίδες έπεσαν όταν επέστρεψε το Game of Thrones". Μοιάζει με το The Handmaid's Tale. Πραγματικά μου άρεσε αυτή η σειρά και έκλαψα όταν τελείωσε γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ το γεγονός ότι δεν θα την ξαναέβλεπα», δήλωσε στο Harper's Bazaar η ηθοποιός και πρόσθεσε ότι «τόσο είναι το σεξ και το γυμνό».