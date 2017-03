Η Kate Moss σε ρόλο έκπληξη στη μεγάλη οθόνη

Λίγο μετά την είδηση ότι το Love Actually επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για το δεύτερο μέρος της ταινίας τώρα νέα δημοσιεύματα θέλουν την Kate Moss να συμμετέχει σε ένα ρόλο έκπληξη.Η μικρού μήκους ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Μαρτίου, ανήμερα της «Red Nose Day», μίας ετήσιας βρετανικής φιλανθρωπικής εκδήλωσης, που προτρέπει τους ανθρώπους να έχουν περισσότερο χιούμορ, μαζεύοντας ταυτόχρονα χρήματα για διάφορες φιλανθρωπίες.Η συμμετοχή του topmodel επιβεβαιώθηκε και από εκπρόσωπο της ταινίας, χωρίς να αναφέρει μέχρι στιγμής ποιος θα είναι ο ρόλος του.Στο καστ μεταξύ άλλων, συμμετέχουν και «παλιοί» Liam Neeson, Hugh Grant και Martine McCutcheon.Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που θα δούμε το top model στις κινηματογραφικές αίθουσες καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχε συμμετάσχει στην ταινία «Absolutely Fabulous: The Movie», αλλά και στο promo του άλμπουμ «The Wonder of You» του Elvis Presley.Πηγή: govastileto.gr