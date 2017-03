Η Kate Winslet υποστηρίζει τη WE Day και καλεί τους νέους να αλλάξουν τον κόσμο

Η Αγγλίδα ηθοποιός, Kate Winslet υποστηρίζει φέτος τη γιορτή των νέων που θέλουν να κάνουν τη διαφορά στην τοπική και παγκόσμια κοινότητα, τη «WE Day», την οποία διοργανώνει η οργάνωση WE και θα ενθαρρύνει μαθητές σχολείων να αλλάξουν τον κόσμο .Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα ανεβεί στη σκηνή στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου στις 22 Μαρτίου για να παροτρύνει νέους ανθρώπους να φέρουν μία θετική αλλαγή στις κοινότητές τους και σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετωπίζοντας ζητήματα, όπως η διαφορετικότητα, το πρόβλημα των αστέγων και η πρόσβαση σε καθαρό νερό.Στην εκδήλωση με αφορμή τη WE Day θα συμμετάσχουν ο τραγουδιστής των Iron Maiden, Μπρους Ντίκινσον, το συγκρότημα The Vamps, η ηθοποιός, μητέρα του Καναδού πρωθυπουργού, Μαργκαρίτ Τριντό κ.ά.Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Τιτανικός» τόνισε ότι επικρατεί «πολύ αρνητικότητα σήμερα στον κόσμο, στο σχολείο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις ειδήσεις – είναι εύκολο. Είναι εύκολο να επιβαρυνόμαστε απ΄ όλα αυτά και εύκολο να ξεχάσουμε τον αληθινό μας εαυτό» είπε.Πηγή: govastileto.gr