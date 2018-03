Η Kendall Jenner αρνείται τις φήμες που την θέλουν να είναι ομοφυλόφιλη.«Νομίζω ότι αυτό λέγεται γιατί δεν είμαι όπως οι αδελφές μου, που είναι: "Είμαι εδώ με το αγόρι μου"», είπε η Jenner στο περιοδικό Vogue όταν την ρώτησαν γιατί στο διαδίκτυο γράφεται συχνά πως είναι ομοφυλόφιλη. «Αυτό έγινε μια στιγμή γιατί δεν με είδαν με κάποιον άντρα».Το αστέρι του «Keep Up With the Kardashians» είπε επίσης ότι η «αρσενική ενέργεια» που έχει θα μπορούσε να ρίξει νερό στον μύλο των φημών.Περισσότερα στο govastileto.gr