Η ξεχωριστή συνεργασία της Ζωής Τηγανούρια με τον Τάσο Πυλαρινό

Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία ακόμη μίας σύνθεσής της το «Nostalgia» στο Buddha-Bar, η συνθέτρια, βιρτουόζος του ακορντεόν και performer Ζωή Τηγανούρια συνεχίζει τις συνεργασίες με γνωστούς Dj του εξωτερικού.



Αυτήν τη φορά συμπράττει με τον Dj Tasos Pilarinos (γνωστός από την παγκόσμια επιτυχία που γνωρίζει το remix του στο «Lost on you», καθώς και τα «My love», «Way down we go», «Human» κ.ά.).



Από τη συνεργασία προέκυψε ένα πρωτότυπο dance τραγούδι, που παντρεύει το κλασικό άκουσμα με το σημερινό beat, μέσα από το χαρακτηριστικό ακορντεόν και την πρωτότυπη σύνθεση της Ζωής Τηγανούρια, τα καθηλωτικά vocalise της μέτζο σοπράνο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ελένης Βουδουράκη και τη σύγχρονη άποψη του Dj Tasos Pilarinos.



Το Last Tango - Zoe Tiganouria & Tasos Pilarinos (Radio Edit) αναμένεται να είναι από τις πρώτες μεγάλες ραδιοφωνικές επιτυχίες του 2017.