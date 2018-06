Οι λαμπερές εμφανίσεις των Tony Awards 2018

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 72η τελετή των θεατρικών βραβείων Tony με το «The Band's Visit», το μιούζικαλ από την ομώνυμη ταινία του Εραν Κολιρίν από το 2007, να κερδίζει 10 βραβεία, το «Harry Potter and the Cursed Child, Parts One and Two» έξι και τον Άντριου Γκάρφιλντ να κερδίζει δικαιωματικά το Tony Καλύτερου Ηθοποιού για το «Angels in America».