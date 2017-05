Η Lana Del Rey τραγουδά για την ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Β. Κορέας και την ειρήνη

Το τρίτο τραγούδι, με τίτλο «Coachella - Woodstock In My Mind» από το επερχόμενο άλμπουμ της Lana Del Rey «Lust For Life» μιλά για την ειρήνη, την αγάπη και τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας.Το τραγούδι που κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες γράφτηκε, όπως εξήγησε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια -τραγουδοποιός, μετά την επιστροφή της από το γνωστό φεστιβάλ Coachella που διοργανώνεται στην έρημο, στο Ίντιο της Καλιφόρνια.Τονίζοντας ότι το νέο της άλμπουμ διακρίνεται από «περισσότερη κοινωνική ευαισθησία» η Del Rey ανέφερε για το «Lust For Life»: «Ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι όλος ο δίσκος θα έχει ένα είδος αίσθησης του 1950 -1960, όπως των Shangri-Las ή των πρώιμων επιρροών της Τζόαν Μπαέζ».«Αλλά δεν ξέρω, καθώς το κλίμα συνέχιζε να θερμαίνεται πολιτικά, έβρισκα λυρικά τα όσα οδηγούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, λόγω αυτού, ο ήχος ανανεώθηκε πραγματικά και ένιωσα ότι ήθελα περισσότερο να μιλήσω στη νεότερη πλευρά του ακροατηρίου που έχω. Υποθέτω ότι είναι λίγο περισσότερο κοινωνικά ευαισθητοποιημένο. Είναι ένα είδος οικουμενικού αισθήματος».