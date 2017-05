Η μάχη της τηλεθέασης στην prime time της Παρασκευής

Σκληρή ήταν η μάχη στην prime time της Παρασκευής. Οι τηλεθεατές είχαν να επιλέξουν από τη μία το X Factor και το So you think you can dance, από την άλλη το MasterCher και την πρεμιέρα της νέας σειράς του Alpha «Παραμύθι αλλιώς».Ποιο πρόγραμμα κατάφερε να νικήσει; Δείτε παρακάτω τα νούμερα τηλεθέασης.X Factor 18,1%Παραμύθι…αλλιώς 17,1%So you think you can dance 16,7%MasterChef 11,7%Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr