Η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε διπλό ρόλο στο αποψινό «Dancing with the Stars»

Καθώς τα ζευγάρια λιγοστεύουν, οι δυσκολίες και οι προκλήσεις για τα αστέρια μας αυξάνονται στο «Dancing with the Stars»! Έτσι το 12ο live του αγαπημένου χορευτικού show, έρχεται αυτήν την Παρασκευή 20 Απριλίου, στις 21.00, με νέες εκπλήξεις αλλά και guests.Μαζί μας αυτή τη φορά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε διπλό ρόλο. Θα πλαισιώσει την κριτική μας επιτροπή, Γκαλένα Βελίκοβα, Αλέξη Κωστάλα και Γιώργο Λιάγκα, ως guest κριτής, ενώ θα προετοιμάσει και θα μας χαρίσει μία μοναδική χορογραφία στο dance floor του «Dancing with the Stars».Περισσότερα στο govastileto.gr