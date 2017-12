Η παραγωγή του «House of Cards» θα ξεκινήσει εκ νέου στις αρχές του 2018

Η παραγωγή του έκτου κύκλου της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «House of Cards» θα ξεκινήσει εκ νέου στις αρχές του 2018, ανέφερε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο μια προσκείμενη πηγή, χωρίς τον ηθοποιό Kevin Spacey, που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις.Ο έκτος και τελευταίος κύκλος θα περιλαμβάνει 8 επεισόδια, διευκρίνισε η ίδια πηγή, έναντι 13 που περιελάμβαναν οι πέντε προηγούμενοι.Από τα τέλη Οκτωβρίου, ο Kevin Spacey, ηλικίας 58 ετών, βρίσκεται στο επίκεντρο κατηγοριών ότι παρενόχλησε και επιτέθηκε σε δύο ανήλικους ηθοποιούς, αλλά και για περιστατικά παρενόχλησης στο πλατό του «House of Cards».Επιπλέον, στη Βρετανία, η Σκότλαντ Γιαρντ ξεκίνησε έρευνα για δύο σεξουαλικές επιθέσεις και πολλά περιστατικά παρενόχλησης στο λονδρέζικο θέατρο Old Vic, όπου ο Σπέισι διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής το διάστημα 2004- 2015.Περισσότερα στο govastileto.gr