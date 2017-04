Οι πασχαλινές διακοπές της Δούκισσας Νομικού σε εξωτικό προορισμό

Έναν εξωτικό προορισμό επέλεξε η Δούκισσα Νομικού, προκειμένου να χαλαρώσει μερικές ημέρες μακριά από την Αθήνα, παρέα με τον αγαπημένο της Δημήτρη Θεοδωρίδη.Η παρουσιάστρια απολαμβάνει μερικές στιγμές ξεγνοιασιάς με τον άνδρα της ζωής της, καθώς σε λίγες ημέρες κάνει πρεμιέρα το «So You think you can dance» και το πρόγραμμά της θα ‘ναι φορτωμένο.Η Δούκισσα Νομικού ποζάρει με φόντο το απέραντο γαλάζιο και εύχεται Χρόνια Πολλά σε όλο τον κόσμο!Πηγή: govastileto.gr