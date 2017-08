Η Patti Labelle θα τιμηθεί ως είδωλο της BMI

Η Patti Labelle θα ανακηρυχθεί είδωλο της BMI (Broadcast Music, Inc.) στην τελετή απονομής των βραβείων «2017 BMI R&B/Hip-Hop Awards» σε ένδειξη αναγνώρισης της μοναδικής και ανεξίτηλης επιρροής της σε γενιές δημιουργών μουσικής.Η εκδήλωση που προγραμματίζεται για τις 31 Αυγούστου στην Ατλάντα, στη Συμφωνική Αίθουσα του Κέντρου Τέχνης Woodruff τιμά τους συνθέτες, στιχουργούς, παραγωγούς της BMI R&B/hip-hop μουσικής της χρονιάς.Στην ίδια τελετή θα ανακηρυχθούν ο συνθέτης και δισκογραφικός παραγωγός της BMI R&B/hip-hop μουσικής της χρονιάς.Το βραβείο «BMI Icon Award» Βραβείο Ειδώλου της BMI έχουν λάβει στο παρελθόν ο Νάιλ Ρότζερς, ο Κένεθ Έντμοντς , «Babyface», ο Σνουπ Ντογκ, ο Τζέιμς Μπράουν και ο 'Αλ Γκριν.Μεγάλες επιτυχίες της Labelle είναι τα «If Only You Knew» (1984), «New Attitude» (1984) και το «On My Own» (1986) ντουέτο με τον Μάικλ ΜακΝτόναλντ.Η BMI ιδρύθηκε το 1939 από διορατικούς στοχαστές που εκπροσωπούσαν δημιουργούς σε αναδυόμενα είδη, όπως τζαζ, μπλουζ και country. Λειτουργώντας σε μη κερδοσκοπική βάση, η BMI είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους φορείς διαχείρισης μουσικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ και εξακολουθεί να ενισχύει νέα ταλέντα και νέα μουσική.Η Πατρίσια Λουίζ Χολτ-Έντουαρντς γνωστότερη με το καλλιτεχνικό της όνομα Πάτι Λεμπέλ ξεκίνησε την καριέρα της το 1960 ως τραγουδίστρια του συγκροτήματος, «Patti LaBelle and the Bluebelles».Όταν το γκρουπ μετονομάστηκε σε Labelle στις αρχές της δεκαετίας του 1970, κυκλοφόρησε το εικονικό ντίσκο τραγούδι «Lady Marmalade» και έγινε αργότερα το πρώτο Αφρο-Αμερικανικό συγκρότημα που παρουσιάστηκε σε εξώφυλλο του περιοδικού Rolling Stone.Συγγραφέας, επιχειρηματίας, τηλεοπτική προσωπικότητα με ανθρωπιστική δράση, η Πάτι Λεμπέλ με πωλήσεις δίσκων που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω από 50 χρόνια στη show business, έχει διαγράψει μία από τις πιο λαμπρές σταδιοδρομίες στη σύγχρονη μουσική.Έχει βραβευθεί πολλές φορές με Grammy, έχει λάβει το ειδικό βραβείο Grammy Hall of Fame με το οποίο τιμώνται ιστορικής σημασίας μουσικές ηχογραφήσεις και έχει αποκτήσει το δικό της Αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ.