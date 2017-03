Οι πρώτες φωτογραφίες από το «So you think you can dance» - Και ο Ιωάννης Μελισσανίδης στην κριτική επιτροπή

Πυρετώδεις είναι οι πρόβες για την πρεμιέρα του «So you think you can dance» που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 27 Απριλίου, στον ΑΝΤ1.Η κριτική επιτροπή «έκλεισε» εκτός από τους Πάνο Μεταξόπουλο, Ελένη Φουρέιρα, Κωνσταντίνο Ρήγο και Ιβάν Σβιτάιλο, και τον Ολυμπιονίκη Ιωάννη Μελισσανίδη.Τα ηνία της παρουσίασης θα κρατάει η Δούκισσα Νομικού που δεν κρύβει τον ενθουσιασμό της για το νέο τηλεοπτικό project.Δείτε τις πρώτες φωτογραφίες:Πηγή: govastileto.gr