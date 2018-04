Η Sarah Jessica Parker λανσάρει νυφικά με την υπογραφή της

Η Sarah Jessica Parker, η ηθοποιός που άλλαξε τα στάνταρ στη μόδα μέσα από την πετυχημένη τηλεοπτική σειρά «Sex And The City», τώρα σχεδιάζει τα δικά της νυφικά!Είναι ιδιαίτερα κομμάτια για αυτή την μοναδική μέρα. Έχουν τη δική τους ζωή. Οι γυναίκες θέλουν να νιώθουν ο εαυτός τους.Το «Sex and The City» καθιέρωσε την ηθοποιό ως Fashion Icon. Τα νυφικά που φόρεσε ως Carrie Bradshaw στην θρυλική τηλεοπτική σειρά, είχαν ηχηρές υπογραφές: Westwood, Dior, Lacroix, Vera Wang, Lanvin, de La Renta. Και η μόδα για νύφες είναι το νέο επαγγελματικό βήμα της 53χρονης ηθοποιού.Περισσότερα στο govastileto.gr