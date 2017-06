Η συγκίνηση της Δούκισσας Νομικού on camera και η έκπληξη λίγο πριν από το γάμο της

Η Δούκισσα Νομικού και ο αγαπημένος της, Δημήτρης Θεοδωρίδης θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας σήμερα Σάββατο 10 Ιουνίου στη Μύκονο.Η τελετή θα γίνει στο εκκλησάκι στο σπίτι του πατέρα του γαμπρού, Σάββα Θεοδωρίδη, στον Άγιο Στέφανο, ενώ θα ακολουθήσει πάρτι στην παραλία του Πανόρμου.Με αφορμή το σημαντικό αυτό γεγονός την Παρασκευή οι συνεργάτες της γνωστής παρουσιάστριας στο So you think you can dance της επεφύλαξαν μια έκπληξη. Στην έναρξη του χθεσινού live, λίγο πριν οι παίκτες επιστρέψουν στα παρασκήνια, άρχισαν όλοι να χορεύουν υπό τους ήχους του τραγουδιού «Γαμήλιο πάρτι».