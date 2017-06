Η συγκίνηση της Δούκισσας Νομικού on camera όταν ρωτήθηκε για τον γάμο

Στην κάμερα της εκπομπής Σου Κου μίλησε για πρώτη φορά η Δούκισσα Νομικού μετά τον γάμο της που έγινε την προηγούμενη βδομάδα στη Μύκονο.Η καλλονή παρουσιάστρια επέστεψε στο πλατό του So you think you can dance για το 4ο live και ήταν πιο χαρούμενη και λαμπερή από ποτέ.Όταν η δημοσιογράφος την ρώτησε για την συγκίνηση που είχε κατά την διάρκεια της τελετής αλλά και κατά το γαμήλιο πάρτι εκείνη απάντησε: «Είμαι κλαψιάρα. Ήταν μία πολύ συγκινητική στιγμή και την έζησα στο 100%». Όσο για το εάν θα αλλάξει το επίθετό της μετά τον γάμο, η ίδια απάντησε: «Δεν θα το αλλάξω αλλά μπορεί να προσθέσω και κάτι ακόμα. Είμαι παραδοσιακή».