Η Τραϊάνα Ανανία ξύρισε και πάλι το κεφάλι της! – Δείτε το νέο της look

Μια ριζική ανανέωση στο look της αποφάσισε να κάνει η Τραϊάνα Ανανία που τολμά να πειραματίζεται συνεχώς με την εμφάνισή της.Συγκεκριμένα η ηθοποιός αποφάσισε να ξυρίσει και πάλι το κεφάλι της, όμως αυτή τη φορά το μισό μέρος στο πλάι.Η Τραϊάνα Ανανία δημοσίευσε μια φωτογραφία με το νέο της look στο Instagram σχολιάζοντας με χιούμορ: «Ι’m in love with the shave of you».Πηγή: GovaStileto.gr