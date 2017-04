Η Τσέλσι Κλίντον μιλάει για τους κινδύνους υπό τον Τραμπ τα social media και τον υγιεινό τρόπο ζωής

«Δεν διεκδικώ κανένα επίσημο αξίωμα» αποσαφήνισε η Τσέλσι Κλίντον, κόρη του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον σε συνέντευξή της στο Variety δίνοντας τέλος στις εικασίες στον Τύπο ότι έχει πολιτικές φιλοδοξίες.Η 37χρονη Τσέλσι Κλίντον δεν θα ακολουθήσει τα βήματα των γονιών της, Μπιλ και Χίλαρι, αλλά συνεχίζει να μάχεται για σκοπούς που θεωρεί σημαντικούς, όπως η «Συμμαχία για Υγιέστερη Γενιά» που υλοποιεί προγράμματα για την εξάλειψη της παιδικής παχυσαρκίας και την ενθάρρυνση των παιδιών να επιλέγουν υγιεινό τρόπο ζωής.Η κόρη του πρώην προέδρου και της πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κλίντον, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ίδρυσε ο πατέρας της το 2001 με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών υγείας σε όλο τον κόσμο. Είναι επίσης βοηθός καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και συγγραφέας το βιβλίου «It’s Your World: Get Informed, Get Inspired & Get Going» (Είναι ο κόσμος σου: Ενημερώσου, Εμπνεύσου και Προχώρα».Υπερασπίζεται με σθένος θέματα υγείας των παιδιών και έχει γίνει ηχηρή αντίπαλος των πολιτικών του νυν προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εκφράζοντας τις απόψεις της στο Twitter σε καθημερινή βάση.Η Τσέλσι Κλίντον έχει αποκτήσει δεσμούς και με τη βιομηχανία του θεάματος, καθώς ήταν παραγωγός στο ντοκιμαντέρ του 2014 με τίτλο “Of Many”, που αφηγείται την ιστορία φιλίας ενός ιμάμη και ενός ραβίνου στη Νέα Υόρκη.Διαβάστε περισσότερα στο GovaStileto.gr