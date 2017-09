Οι U2 επιστρέφουν μετά από τρία χρόνια με το νέο τους single

Μετά από τρία χρόνια οι U2 επιστρέφουν με νέο single! Πρόκειται για το κομμάτι «You’re The Best Thing About Me» από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Songs Of Experience».Η ημερομηνία κυκλοφορίας του «Songs Of Experience» από την Island Records / Universal Music δεν έχει γίνει γνωστή.Μάλιστα όπως λένε οι πληροφορίες το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος αναμένεται να κυκλοφορήσειπιθανότητα την 1η Δεκεμβρίου, σε τη σύμπραξη της φιλανθρωπικής οργάνωσης «(RED)» για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS.Περισσότερα στο govastileto.gr