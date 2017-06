To βράδυ της Παρασκευής στο 5ο live του So you think you can dance είδαμε μια από τις πιο εντυπωσιακές χορογραφίες μέχρι στιγμής στο show.Η 23χρονη Αρετή Νότη εμφανίστηκε στη σκηνή και χόρεψε κλασσικό μπαλέτο με το τραγούδι «Swan Lake» του Tchaikovsky, καθηλώνοντας κριτική επιτροπή και κοινό.Δείτε το video στο govastileto.gr