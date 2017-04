Η Χριστίνα Κολέτσα δημιούργησε «ψυχολογικά τραύματα» στους knock out

Οι Knock Out επιστρέφουν με δυνατό ήχο και αποτελούν πλέον κατηγορία από μόνοι τους. Έχουν ταυτότητα, έχουν μοναδικό ηχόχρωμα και έχουν πάντα έτοιμη ατάκα:«Τα καλύτερα παιδιά, έχουν ψυχολογικά»!Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού σκηνοθέτησε ο μετρ τους είδους, Βαγγέλης ΤσαουσόπουλοςΓια τις ανάγκες του σεναρίου οι Knock Out και η Χρίστίνα Κολέτσα «παίζουν ξύλο».Οι σκηνές ήταν τόσο έντονες που δεν έλειψαν και οι τραυματισμοί. Οι Knock Out κυριολεκτικά έκαναν γυαλιά καρφιά το στούντιο των γυρισμάτων και άφησαν πίσω τους συντρίμμια…Δείτε και διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr