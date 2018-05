Η Zoe Kravitz στο Met Gala με δαντελένιο φόρεμα που άφηνε λίγα στη φαντασία μας!

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε το εμβληματικό Met Gala, η μεγαλύτερη γιορτή όπου η μόδα συναντά την τέχνη, που φέτος γιόρτασε τα 70 του χρόνια.Το ραντεβού δόθηκε για άλλη μια χρονιά στη γνωστή του τοποθεσία, στο Metropolitan Museum of Art με τις διάσημες κυρίες να κάνουν εντυπωσιακές εμφανίσεις, αλλά και αρκετά αποκαλυπτικές, όπως η Zoe Kravitz.Το θέμα στο εφετινό Met Gala ήταν «Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination» δηλαδή«Ουράνια Όργανα: Μόδα και Καθολική Φαντασία», εμπνευσμένο από την καθολική θρησκεία και τις χρυσοποίκιλτες στολές των ιερέων.Περισσότερα στο govastileto.gr