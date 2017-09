Ημέρα Θετικής Ενέργειας Amita Motion: Χιλιάδες νέοι πλημμύρισαν για 12η συνεχή χρονιά το ΟΑΚΑ!

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας Amita Motion, η καθιερωμένη γιορτή χαράς και μουσικής, αποτελεί πλέον θεσμό, αφού επί 12 συνεχόμενα χρόνια σκορπίζει στους φίλους του brand ενθουσιασμό και πλούσιες εμπειρίες, όπως συνέβη και στις 8 Σεπτεμβρίου, στους 65.000 πολίτες που βρέθηκαν στο Τείχος των Εθνών στο ΟΑΚΑ!Οι ανερχόμενοι και δημοφιλείς καλλιτέχνες που βρέθηκαν στη σκηνή, μετέφεραν αλλά και παρασύρθηκαν και οι ίδιοι από τη θετική ενέργεια του πλήθους, μας πρόσφεραν ώρες άφθονης και πραγματικής διασκέδασης, περνώντας ξανά το μήνυμα ότι όταν σκεφτόμαστε και νιώθουμε θετικά, τότε... ο ουρανός είναι το όριο! Για αυτό εξάλλου το όχημα της φετινής γιορτής ήταν το αερόστατο, που συμβολίζει την ελευθερία, τη χαρά, τη θετική διάθεση, τη γιορτή, τα όνειρα, την ελπίδα, αλλά και την εσωτερική ανάγκη να πετάξουμε ψηλά!Και έτσι ακριβώς νιώσαμε, ανταλλάζοντας χαμόγελα με τον κόσμο γύρω μας, απολαμβάνοντας τα αγαπημένα μας τραγούδια, το ένα μετά το άλλο, και αποκομίζοντας μόνο θετικές εμπειρίες! Διότι η μουσική των αγαπημένων μας καλλιτεχνών δεν ήταν ο μόνος λόγος για να βρεθούμε στο ΟΑΚΑ: πλήθος από διαδραστικές εκδηλώσεις, πρωτότυπα παιχνίδια ευστοχίας, εντυπωσιακά face painting αλλά και πολλά υπέροχα δώρα ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους, ενώ τα πολύχρωμα αερόστατα και τα γιγάντια μπαλόνια μας έκαναν να κρατάμε το κεφάλι μας... ψηλά!Άλλωστε, ο καθένας από τους παρευρισκόμενους είχε την ευκαιρία να αφήσει το «στίγμα» του στο τεράστιο πολύχρωμο αερόστατο από χιλιάδες μικρά μπαλόνια που απογειώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας.Το σύνθημα “Είμαστε Θετική Ενέργεια” έγινε ξανά πράξη για τους δεκάδες χιλιάδες φίλους της εκδήλωσης, που ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες μας, καθώς γνωρίζαμε ότι πρόκειται για το σημαντικότερο μουσικό γεγονός της Αθήνας, που κάθε χρόνο μετατρέπεται στην απόλυτη... γιορτή της πόλης!Το κοινό καλωσόρισε με ένα τεράστιο χαμόγελο, ποιος άλλος, ο ο πρεσβευτής Θετικής Ενέργειας, Θέμης Γεωργαντάς, που έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσει ένα πραγματικό πάρτι.Στo stage βρέθηκε για να δώσει τον παλμό ο N.O.E και στη συνέχεια την σκυτάλη πήρε ο Mike με την Charis Savva και την Animado.Σε δυναμικό ρυθμό κινήθηκε ο Snik ενώ οι Kings ξεσήκωσαν τους fans της Amita Motion.Οι Radioact μας ταξίδεψαν σε ξεχωριστά μουσικά μονοπάτια και ο Αναστάσιος Ράμμος μας απογείωσε με τα τραγούδια του.Ο Βαγγέλης Κακουριώτης με καλοκαιρινή διάθεσή, μοιράζοντας στο κοινό εκατοντάδες μπάλες θαλάσσης, ανέβηκε στη σκηνή που γέμισε θετική ενέργεια.Αμέσως μετά ο κόσμος υποδέχτηκε τον Πάνο Μουζουράκη και την Xenia Ghali σε μια ανατρεπτική μουσική συνάντηση.Στο positive stage βρέθηκε η εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα για ένα μοναδικό performance που μάγεψε το κοινό σε συνεργασία με τον Dj Pitsi και τους The StarBoys.Η εντυπωσιακή Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε δυναμικά μέσα από φωτιές και σε συνεργασία με τον Mark Angelo, τους The Players και τον Αναστάσιο Ράμμο ανέβασαν τη διάθεση του κοινού στα ύψη με το απολαυστικό τους act.Οι Μarcus & Martinus, το συγκρότημα φαινόμενο από την Νορβηγία βρέθηκε επίσης στο stage της Ημέρας Θετικής Ενέργειας και έδωσε τον παλμό.Οι ΜΕΛΙSSES με ένα εντυπωσιακό intro ανέβηκαν στη σκηνή και ένωσαν τις φωνές τους με το κοινό ερμηνεύοντας το "Κύμα"! Με την θετική τους ενέργεια απογείωσαν το μεγάλο αερόστατο γεμάτο μπαλόνια το οποίο πέταξε πάνω από το κοινό!Ακολούθησαν οι Playmen με τους Mad Mac, που εμφανίστηκαν στη σκηνή με μοναδικά led robots αφήνοντας το δικό τους ξεχωριστό μουσικό αποτύπωμα.Από τη μεγάλη γιορτή δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι guest εμφανίσεις. Το κοινό υποδέχτηκε τους NERVO & DVBBS που βρέθηκαν στην Ελλάδα αποκλειστικά στην σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας για να χαρίσουν σε όλους μας την πιο συναρπαστική μουσική εμπειρία. Οι NERVO ενθουσίασαν το κοινό που δεν σταμάτησε να χορεύει με τις επιτυχίες τους, ενώ οι DVBBS αφού χόρεψαν συρτάκι με την ελληνική σημαία στους ώμους, ξεσήκωσαν το πλήθος με τις μουσικές τους και έκλεισαν τη συναυλία με τον καλύτερο τρόπο.Η πιο Θετική Ημέρα του χρόνου έκλεισε εντυπωσιακά με την ανακοίνωση του Boy Band που αναδείχθηκε από το κοινό μέσα από τον διαγωνισμό Amita Motion Back 2 Bands. Το συγκρότημα που θα πραγματοποιήσει το πιο δυναμικό επαγγελματικό ξεκίνημα και θα απασχολήσει με τα τραγούδια του το μουσικό στερέωμα είναι οι The PLAYERS. Έχοντας στο πλευρό τους σε όλη την διαδικασία την Έλενα Παπαρίζου και τους Kings, υπέγραψαν ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την Universal Music, εμφανίστηκαν στο stage της Ημέρας Θετικής Ενέργειας και το ταξίδι για το όνειρο μόλις ξεκίνησε!Η Amita Motion προσβλέποντας σε ένα μέλλον που η Θετική Ενέργεια θα είναι "οδηγός" για τη νέα γενιά, φροντίζει κάθε της δράση να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Έτσι για ακόμα μια χρονιά στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας ανακυκλώθηκαν τα υλικά των χιλιάδων συσκευασιών που απόλαυσαν οι fans, και επιπλέον, η Amita Motion θα προχωρήσει όπως κάθε χρόνο στην αντιστάθμιση όλων των αέριων ρύπων που προκλήθηκαν από τη διοργάνωση.Και του χρόνου θα είμαστε εκεί για να ανανεώσουμε τη Θετική μας Ενέργεια, που όλοι έχουμε ανάγκη!