Ιβάν Σβιτάιλο: Δείτε τη μελαχρινή καλλονή που του έκλεψε την καρδιά!

Ο Ιβάν Σβιτάιλο που αυτό το διάστημα συμμετέχει ως κριτής στο «So You Think You Can Dance» του Ant1 εδώ και κάποιους μήνες διατηρεί δεσμό με την Σταυριάνα Γαρνάβου, την οποία γνώρισε στη ροκ όπερα «Οι καμπάνες του Edelweiss», όπου και συνεργάστηκαν.Σύμφωνα με την εφημερίδα Real News, το ζευγάρι κάνει ότι μπορεί έτσι ώστε η σχέση τους να μην απασχολεί τα Μέσα. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτεται αυτό το διάστημα βρίσκονται στην αναζήτηση σπιτιού, καθώς θέλουν να συγκατοικήσουν. «Είναι θέμα χρόνου να μείνουν στο ίδιο σπίτι, αφού έτσι κι αλλιώς τους τελευταίους μήνες είναι αχώριστοι» λέει άνθρωπος από το περιβάλλον τους.