Ιβάν Σβιτάιλο: «Το να συνδέουμε τη σεξουαλικότητα κάποιου με τον χορό σημαίνει έλλειψη παιδείας»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό Down Town παραχώρησε ο Ιβάν Σβιτάιλο που μίλησε σχετικά με την προσωπική και σεξουαλική του ζωή με δεδομένο ότι για πολλούς το επάγγελμα του χορευτή είναι συνυφασμένο με την ομοφυλοφιλία.«Είναι ακόμη παρεξηγημένο το επάγγελμα του χορευτή στην Ελλάδα. Αν και αυτό που μας έχει κάνει έκπληξη στο So You Think You Can Dance είναι το πόσα πολλά αγόρια δήλωσαν συμμετοχή για να χορέψουν. Straight αγόρια. Και ταυτόχρονα πόσοι μπαμπάδες καθόντουσαν στο κοινό και με πόση περηφάνια θαύμαζαν και στήριζαν τα παιδιά τους. Μην είμαστε απόλυτοι, μην είμαστε βάρβαροι. Ακόμη και μέσα από ένα τηλεοπτικό προϊόν, οφείλουμε να δείξουμε ότι ο χορός είναι υγεία. Αν ένα αγόρι σηκωθεί σήμερα και χορέψει τσάμικο, κάποιος θα πει "τι χορευταράς". Αν σηκωθεί να χορέψει κλασικό μπαλέτο, θα διαμορφωθεί κατευθείαν μια άποψη ότι το παιδί αυτό είναι διαφορετικό. Αυτό σημαίνει γνώση και έλλειψη παιδείας. Γιατί πρέπει να συνδέουμε οπωσδήποτε τη σεξουαλικότητα κάποιου με το χορό;», είπε μεταξύ άλλων ο κριτής του νέου show χορού του ΑΝΤ1.Πηγή: govastileto.gr