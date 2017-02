John Legend: Προετοιμάζει την κόρη του Luna για τη μεγάλη βραδιά των Oscar!

Ο John Legend μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τις πρόβες του για την λαμπερή τελετή των Όσκαρ 2017, που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή.Ο 38χρονος μουσικός και τραγουδιστής βρίσκεται στο πιάνο παρέα με την μικρή του κόρη, Luna. «Κάνοντας πρόβα για το La La με τη Luna» έγραψε στη λεζάντα ο ίδιος.Στο βάθος της εικόνας, πάνω στα ράφια φαίνονται πολλά βραβεία του Legend, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται δέκα Grammys καθώς και το Όσκαρ που κέρδισε το 2015 για το τραγούδι «Glory» για την ταινία Selma.Την Κυριακή, στη μεγάλη τελετή των Όσκαρ θα παρουσιάσει δύο υποψήφια κομμάτια από το La La Land: Το City Of Stars, το οποίο στην ταινία τραγουδάει ο Ryan Gosling και το Audition (The Fools Who Dream), που ερμηνεύει η Emma Stone.