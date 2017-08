Έκλεψε τις εντυπώσεις κι έκανε τα φλας να αστράψουν η Kate Beckinsale στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Only Living Boy In New York» με την εμφάνισή της. H ηθοποιός επέλεξε να φορέσει μία μαύρη τουαλέτα, η οποία αναδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της.