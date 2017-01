Κατέρρευσε τραγουδίστρια όταν της ανακοίνωσαν πως θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στην Eurovision

Σε κλάματα ξέσπασε η πρώην παίκτρια του X Factor, Lucie Jones όταν της ανακοίνωσαν ότι θα εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Eurovision 2017 στο Κίεβο.Η τραγουδίστρια με το τραγούδι της «Never Give Up on You» που ερμήνευσε στο τηλεοπτικό show «Eurovision: You Decide» κατάφερε να νικήσει τους πέντε αντιπάλους της και να επιλεχθεί από την επιτροπή αλλά και από τους τηλεθεατές!