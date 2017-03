Kendall & Kylie Jenner: Το μήνυμα στον Νίνο λίγες ώρες πριν το Madwalk

Λίγες ώρες πριν το Madwalk η Kendall και η Kylie Jenner που φέτος για πρώτη φορά παίρνουν μέρος στη μεγάλη γιορτή που παντρεύει τη μόδα με τη μουσική, με τα μοναδικά τους ρούχα με την επωνυμία Kendall + Kylie, έστειλαν τόσο στο Νίνο όσο και στην επιχειρηματία που συνεργάζονται την κυρία Άννα Στυλιανοπούλου., ευχές για καλή επιτυχία σήμερα στο show!«Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την εκπληκτική δουλειά που έχετε κάνει και να σας ευχηθούμε καλή τύχη για το show! Θα θέλαμε να στείλουμε και τις θερμές ευχές μας στον καλλιτέχνη που επιλέξαμε, να εκπροσωπήσει την εταιρία και τα ρούχα μας, το Νίνο. Είμαστε σίγουρες ότι θα είναι υπέροχος στη σκηνή απόψε! Σκοπεύουμε να έρθουμε στην Ελλάδα για να απολαύσουμε τον ελληνικό ήλιο αλλά και να γνωρίσουμε από κοντά τη συνεργάτιδά μας Άννα Στυλιανοπούλου. Ανυπομονούμε επίσης να γνωρίσουμε το Νίνο και να συνεργαστούμε ξανά μαζί του».Αυτό είναι το μήνυμά τους:«Hi guysWe would like to thank you all for the amazing job you are doing and wishyou good luck n tomorrow sMad Walk –We would like to extend our wishes to our chosen artist Nino for endorsingour brand with his talent and vision!We are sure that he will rock the scene tomorrow !!We are planning to come in Greece soon ,enjoy the Greek sun ,visit ouramazing partners ICB and their visionary leader Anna Stylianopoulouand we can’t wait to meet Nino in person and explore more possibilities inworking with our brand with more projects.We will be thinking of youSee you very soon».Πηγή: govastileto.gr