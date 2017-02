Κωστής Μαραβέγιας: Αυτή είναι η γυναίκα που του έχει κλέψει την καρδιά!

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του διανύει ο Κωστής Μαραβέγιας καθώς εκτός από τις επαγγελματικές του επιτυχίες ο τραγουδιστής φαίνεται να είναι και πολύ ερωτευμένος!

Σύμφωνα με τη στήλη Talk Of The Town του Down Town, ο γνωστός τραγουδιστής και κριτής του «Voice» είναι ζευγάρι με τη Νεφέλη Μουσούρα.





Η σύντροφος του Κωστή Μαραβέγια είναι και εκείνη καλλιτέχνις και συγκεκριμένα μια ταλαντούχα πιανίστρια. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι δυο τους είναι ζευγάρι εδώ και ενάμιση χρόνο.





Πηγή: govastileto.gr