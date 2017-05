Κουρεύτηκε καρέ η Ελένη Φουρέιρα! Δείτε το νέο της look

Η Ελένη Φουρέιρα έχει αποδείξει πως δεν φοβάται τις αλλαγές στην εμφάνισή της. Έτσι η τραγουδίστρια και κριτής του «So you think you can dance» αποφάσισε να κρατήσει το μαύρο χρώμα στα μαλλιά της άλλο όχι και το μήκος!Πλέον η Ελένη έχει καρέ μαλλιά και της πάνε πολύ! Το νέο της look μας σύστησε η ίδια μέσω instagram ανεβάζοντας φωτογραφίες. Φυσικά τα like ήταν πολλά καθώς και τα κολακευτικά σχόλια από τους fans της.ΠΗΓΗ: govastileto.gr