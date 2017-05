Μερικά πλάνα από τη νέα sexy φωτογράφιση της Kourtney Kardashian προβλήθηκαν στο trailer του νέου επεισοδίου του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians» αφήνοντας τους θαυμαστές της οικογένειας άφωνους.