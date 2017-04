Lana Del Rey και The Weeknd: «Lust for Life»

Το νέο της τραγούδι «Lust for Life», μία σύμπραξη με τον The Weeknd παρουσίασε πρώτη φορά η Lana Del Rey (Λάνα Ντελ Ρέι) σε εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό BBC Radio 1.



Το τραγούδι που μεταδόθηκε στις 19 Απριλίου συμπεριλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο «Lust for Life» και αποδεικνύει ότι η τραγουδίστρια δεν έχει απομακρυνθεί πολύ από τον ρετρό ήχο που την χαρακτηρίζει. Το τραγούδι είναι χαλαρό και «νωθρό» στο κλασικό στυλ της Lana Del Rey, αλλά με τη βοήθεια του The Weeknd έχει σύγχρονα στοιχεία.



«Σκέφτηκα ότι θα ήταν υπέροχος γι αυτό το τραγούδι» είπε αναφερόμενη στον Καναδό καλλιτέχνη πριν από τη μετάδοση του νέου τραγουδιού στο BBC. «Πραγματικά, νομίζω πρόσθεσε πάρα πολλά σε αυτό» τόνισε η τραγουδίστρια.



Στο Youtube έχει αναρτηθεί βίντεο κλιπ με τους δύο καλλιτέχνες στην εμβληματική πινακίδα Hollywood αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί αν θα είναι το επίσημο για το «Lust for Life».







Η Λάνα Ντελ Ρέι σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Κόρτνεϊ Λοβ στο περιοδικό «Dazed» είπε ότι αγαπά το κομμάτι και υπενθύμισε ότι έχει συνεργαστεί ξανά με τον The Weeknd. Η τραγουδίστρια συμμετείχε με φωνητικά στα δύο τελευταία άλμπουμ του The Weeknd στα τραγούδια «Prisoner» και «Stargirl Interlude».



«Ίσως είναι λίγο περίεργο που συμμετέχει κάποιος άλλος εκτός από μένα στο τραγούδι που έδωσε τον τίτλο στο άλμπουμ μου, όμως πραγματικά αγαπώ πολύ το τραγούδι και με τον Weeknd είχαμε πει εδώ και καιρό πως θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο» υπογράμμισε.



Ανέφερε επίσης ότι σε ένα τραγούδι του άλμπουμ συνεργάζεται με τον Σον Λένον σημειώνοντας ότι είναι ένας φόρος τιμής στους γονείς του, Τζον Λένον και Γιόκο Όνο.



Από το άλμπουμ της Lana Del Rey έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα ακόμη τραγούδι, το «Love».