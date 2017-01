Το «So You Think You Can Dance» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 ένα μήνα νωρίτερα από το «Your Face Sounds Familiar», όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Φτιάξε καφέ». Όσο για το ποια θεωρείται μέχρι στιγμής η επικρατέστερη παρουσιάστρια; Ο λόγος για τη...Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr