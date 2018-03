MadWalk 2018: Οι σχεδιαστές μόδας, τα fashion brands και οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη σκηνή

To Mad Walk 2018 by Serkova - The Fashion Music Project, για ακόμη μία χρονιά έρχεται για να ενώσει με μοναδικό τρόπο τη μόδα με τη μουσική στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας με ανατρεπτικά Live Performances και πρωτότυπα Fashion Shows από αγαπημένους καλλιτέχνες, καταξιωμένους και πρωτοεμφανιζόμενους Έλληνες σχεδιαστές αλλά και fashion brands.Την παρουσίαση του Mad Walk 2018 by Serkova που θα γίνει τη Δευτέρα 19 Μαρτίου έχουν αναλάβει ο frontman του αγαπημένου συγκροτήματος ΜΕΛΙSSES, Χρήστος Μάστορας και η «Fashion IT» girl, Μαίρη Συνατσάκη οι οποίοι θα μας καλωσορίζουν με ένα εκρηκτικό performance.Περισσότερα στο govastileto.gr